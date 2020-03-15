بسبب كورونا.. الأزهر يُفتي بجواز تعليق صلوات الجمعة والجماعة

شدّدت الهيئة على وجوب رفع الأذان لكل صلاة بالمساجد. [أرشيفية/غيتي]

أفتت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في مصر، اليوم الأحد، بجواز تعليق صلوات الجمعة والجماعة؛ حماية للناس من فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة “الاناضول” عن الهيئة قولها في فتوى، إنه “يجوز شرعا إيقاف صلوات الجُمع والجماعات في البلاد؛ خوفا من تفشي كورونا”.

وأضافت: “يتعين وجوبا على المرضى وكبار السن البقاء في منازلهم وعدم الخروج لصلاة الجمعة أو الجماعة”.

واستحضر الفتوى دلائل على مشروعية تعطيل صلوات الجمعة والجماعة، بينها “ما رُوي في السنة النبوية عن حادثة أُمر فيها بترك صلاة الجماعة تفاديا للمشقة بسبب المطر والاستعاضة عنها بالصلاة في البيوت”.

ونوهت هيئة علماء الأزهر بأن “الفقهاء انتهوا إلى أن الخوف على النفس أو المال أو الأهل أعذار تبيح ترك صلوات الجمعة أو الجماعة”.

وشدّدت الهيئة على وجوب رفع الأذان لكل صلاة بالمساجد، مع المناداة في كل أذان “صلوا في بيوتكم”.

يأتي ذلك في حين، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المعلن عنها في مصر حتى مساء الأحد، 110، بينهم وفاتان.

وتأتي فتوى الأزهر عقب إعلان عدة دول عربية وإسلامية تعليق صلاة الجمعة والجماعة مع تفشي فيروس كورونا الجديد فيها، فيما اكتفت دول أخرى بتعجيل إقامة الصلوات، وجعلها في ساحات مفتوحة، وتقصير خطبة الجمعة.

وبحسب آخر إحصائيات، أصاب فيروس كورونا المستجد أكثر من 156 ألفا في 155 دولة وإقليما، توفي منهم قرابة 5 آلاف و850، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

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