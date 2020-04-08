بسبب كورونا.. التحالف العربي يبدأ وقف إطلاق النار في اليمن

وقف إطلاق النار في اليمن لمنع انتشار فيروس كورونا . [رويترز]

أفادت وكالة “رويترز” نقلاً عن مسؤولون سعوديون، اليوم الأربعاء، بأن التحالف العربي بقيادة السعودية سيبدأ وقف إطلاق النار ضد الحوثيين في اليمن، بداية من ظهر الخميس بتوقيت السعودية.

وقال المسؤولون إن وقف إطلاق النار في اليمن يهدف لتشجيع الحوثيين على دخول محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر لوكالة “رويترز”، إن التحالف العربي بقيادة السعودية سيعلن وقف إطلاق النار على مستوى البلاد عند منتصف الليل على أن يبدأ يوم الخميس 9 أبريل 2020.

وأكدت ثلاثة مصادر أن التحالف بقيادة السعودية سيعلن وقف العمليات العسكرية في اليمن لدعم مبادرة الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار.

وأفاد مصدران بأنه من المتوقع أن يدخل تعليق العمليات العسكرية حيز التنفيذ يوم الخميس، مشيران إلى أنه تم الاتفاق عليه جزئيا لتجنب انتشار محتمل لفيروس كورونا المستجد في اليمن.

هذا وأطلق التحالف العربي بقيادة السعودية عام 2015 عملية عسكرية لدعم القوات التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة جماعة “أنصار الله” الحوثية.

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