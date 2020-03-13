بسبب كورونا.. الخطوط الجزائرية تُعلَّق رحلاتها من وإلى فرنسا وإسبانيا

أصاب فيروس كورونا الجديد أكثر من 135 ألفا في 125 دولة وإقليم. [وكالة الأنباء الجزائرية]

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الجمعة، القيام بتعليق مؤقت لرحلاتها من وإلى فرنسا، انطلاقا من مطارات سطيف وباتنة وتلمسان والوادي وبسكرة وشلف وبجاية وعنابة، كإجراء احتياطي لمنع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفاد بيان الجوية الجزائرية.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، بأن الخطوط الجوية الجزائرية، قامت باقتصار رحلاتها ابتداء من يوم غد 14 مارس إلى غاية أبريل المقبل من وإلى فرنسا، وهذا انطلاقا من مطارات الجزائر ووهران و قسنطينة.

كما علَّقت الجوية الجزائرية كل رحلاتها من وإلى أسبانيا، ابتداء من 16 مارس إلى غاية 4 أبريل. محتوى ذو صلة بسبب كورونا.. تونس تُلغي كل الرحلات الجوية والبحرية إلى إيطاليا يأتي ذلك في حين، أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، في وقت سابق، عن القيام بتعليق مؤقت لرحلاتها من وإلى روما ابتداء من يوم الأحد 15 مارس كإجراء احتياطي بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في هذه المنطقة الإيطالية. وبحسب آخر إحصائيات، أصاب فيروس كورونا الجديد أكثر من 135 ألفا في 125 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

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