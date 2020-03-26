بسبب كورونا.. الرئيس الأمريكي يُعلن ولاية نيوجيرسي «منطقة كوارث»

حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا بالولايات المتحدة وصلت إلى 1031 حالة. [أرشيفية/أسوشيتد برس]

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،ولاية نيوجيرسي منطقة كوارث.

وأفادت وكالات أنباء، بأن هذا الأمر من شأنه أن يمهد الطريق للتمويل الفدرالي وتوفير الدعم للمناطق الأكثر تأثرا بجائحة كورونا.

كما أعلن ترامب أمس الأربعاء، حالة الطوارئ في ولاية لويزيانا، ووصف ما تشهده الولاية بسبب تفشي فيروس كورونا بـ”الكارثة الكبرى”.

يأتي ذلك في حين، وصلت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 1031 حالة، فيما بلغ عدد الذين ثبتت إصابتهم بالوباء 68 ألفا و572 شخصا، حتى اليوم الخميس.

وأصبحت الولايات المتحدة ثالث أكبر دولة في العالم بعد الصين وإيطاليا من حيث عدد الإصابات الناجمة عن الوباء، وتصدرت نيويورك قائمة الولايات الأكثر تضررا بالوباء، إذ سجلت مدينة نيويورك وفاة 280 شخصا بالفيروس.

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