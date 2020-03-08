بسبب كورونا.. السعودية تُعلَّق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية

بلغ عدد الإصابات ب فيروس كورونا في السعودية 11 إصابة. [رويترز]

قررت السلطات المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية اعتبارا من يوم الاثنين 9 مارس وحتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن بيان لوزارة التعليم، أن “قرار تعليق الدراسة يأتي استمرارا للاهتمام بالطلبة، والحرص على سلامتهم، وتوفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بُعد.

وأوضحت الوزارة أن التعليق إجراء احترازي لا يدعو للقلق، ويتطلب من الجميع الالتزام بأسباب الوقاية واتباع التعليمات والإرشادات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة التعليم السعودية أن عودة الدراسة تخضع لتقييم اللجنة المعنية بمواجهة الفيروس.

هذا وقد وجهت الوزارة بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة.

يأتي ذلك في حين، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية 11 إصابة.

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