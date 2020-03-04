بسبب كورونا.. السعودية تُعلَّق العمرة مؤقتاً

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا. [أرشيفية/رويترز]

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء تعليق العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين في المملكة، على أن يتم مراجعة القرار بشكل مستمر وإيقاف العمل به متى ما انتفت الأسباب.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن مصدر في الوزارة قوله، إن القرار الوقائي يأتي ضمن التدابير الاحترازية التي دأبت حكومة المملكة على اتخاذها للحد من انتشار كورونا، ومنع وصوله إلى الحرمين الشريفين اللذين يشهدان تدفقا دائما وكثيفا للحشود البشرية، مما يجعل من مسألة تأمين تلك الحشود أهمية قصوى”.

وأشار المصدر إلى أن “القرار يأتي اتساقا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات السعودية لمنع انتشار الفيروس في المملكة، واستكمالا للجهود التي تم اتخاذها، والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين”.

هذا وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن الوزارة قولها، إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال، للكشف على المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس.

وطمأنت الوزارة الجميع بأن الحالة معزولة حاليا في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

كما تم حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قِبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.

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