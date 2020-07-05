بسبب كورونا.. المنية توافي «الجداوي»

عن عمر يناهز 82 عاماً، وافت المنية الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، اليوم الأحد، بعد 43 يوماً في العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

أعلنت الأبنة الوحيدة للجداوي “أميرة حسن مختار”، عن وفاة والدتها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد نشرها لمنشور قالت فيه “انا لله وانا اليه راجعون مامي في ذمه الله”.

انا لله وانا اليه راجعون مامي في ذمه الله Gepostet von Amira Mokhtar am Samstag, 4. Juli 2020

فيما قالت أميرة في منشور سابق على صفحتها الخاصة على “فيسبوك”، قالت فيه “مامي مازلت في الرعاية المركزه والحاله حرجه ولكن ربنا موجود هو القادر وهو الشافي”.

ونفت مصادر طبية داخل مستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية، التي ترقد فيها الجداوي، في وقت سابق الأنباء التي أفادت بتحسن حالتها الصحة، واستعادة الرئة عملها من جديد.

كما أضاف الطاقم الطبي، أن الجداوي لا يمكنها أن تعيش بدون الأنبوبة الحنجرية، لحين استعادة الرئة عملها، وأنها أجرت 3 مسحات لفيروس كورونا، وجاءت نتيجتها “إيجابية”.

وسبق للطاقم الطبي في مستشفى العزل أن أوضح أن الأنبوبة الحنجرية هي المرحلة الأخيرة لمصابي كورونا، وحال فشل الرئة في استعادة عملها قد تودي بحياة المريض، موضحاً أن “الفنانة لا يمكنها أن تعيش بدون الأنبوبة الحنجرية، لحين استعادة الرئة عملها”.