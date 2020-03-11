بسبب كورونا.. النرويج تُلغي مناورات لحلف شمال الأطلسي «الناتو»

تم تسجيل أكثر من 400 إصابة بالفيروس في النرويج. [إنترنت]

أعلنت السلطات النرويجية، الأربعاء، إلغاء مناورات لحلف شمال الأطلسي (الناتو) كان مقررا أن تستضيفها الشهر الجاري بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأفادت هيئة الإذاعة العامة في النرويج “NRK”، بأن قيادة القوات المسلحة النرويجية قررت إلغاء التدريبات العسكرية الدولية “الاستجابة الباردة للناتو” بسبب “كورونا”.

وقالت وسائل إعلام غربية إن نحو 14 ألف جندي من 10 دول أعضاء في الحلف كان من المقرر أن يجتمعوا شمالي النرويج لإجراء مناورات “الاستجابة الباردة للناتو” بالقرب من الحدود القصوى لحلف شمال الأطلسي مع روسيا خلال الفترة بين يومي 12 و18 مارس الجاري.

ويأتي قرار إلغاء المناورات إثر تسجيل أكثر من 400 إصابة بفيروس كورونا الجديد في النرويج.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، فيروس كورونا المستجد وباء عالمي.

وأصاب الفيروس بحسب آخر إحصائيات أكثر من 120 ألف شخص حول العالم، حيث تفشى فيروس كورونا المستجد في القارات الخمس وبات يؤثر في الحياة اليومية والاقتصادية لعدد متزايد من الدول، وتسبب في أكثر من 4000 وفاة في 114 بلدان ومنطقة.

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