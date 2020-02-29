بسبب كورونا.. تأجيل القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر

رفعت منظمة الصحة العالمية خطورة انتشار الفيروس في العالم إلى أعلى مستوى. [أرشيفية/إنترنت]

أفاد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باحتمال تأجيل عقد القمة العربية في الجزائر، المقررة في نهاية مارس المقبل، إلى منتصف العام الجاري، بسبب فيروس “كورونا” الجديد.

وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، بالعاصمة الجزائر، اليوم السبت، إن هناك وضعا عالميا قد يتطلب تأجيل القمة العربية، وعدم عقدها نهاية مارس.

ونوه بأن القمة العربية ستُعقد بالتأكيد في الجزائر، وللجزائر حق تحديد الموعد بالتشاور مع الدول العربية.

وبدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، زيارة إلى الجزائر، للإعداد للقمة العربية المقبلة، التي ستناقش قضايا ليبيا وسوريا وتطورات القضية الفلسطينية.

هذا ورفعت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، خطورة انتشار الفيروس في العالم إلى “أعلى مستوى”، ودعت جميع الدول التي لم تسجل فيها إصابات بعد إلى الاستعداد لوصول الوباء، محذرة بأنها سترتكب “خطأ مميتا” إن ظنت أنها بمنأى منه، بحسب المنظمة.

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