بسبب كورونا.. تراجع أرباح «طيران الإمارات» 28%

أعلنت مجموعة طيران الإمارات، اليوم الأحد، تراجع أرباحها خلال العام المالي 2019/ 2020 بنسبة 28 بالمئة، قياسا على العام السابق له، وسط تأثر العائدات بفعل تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت المجموعة التي تتخذ من مدينة دبي مقراً لها، في بيان، أن الأرباح بلغت 1.7 مليار درهم (456 مليون دولار) خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020.

وكانت أرباح المجموعة بلغت 2.3 مليار درهم (626 مليون دولار) خلال العام المالي 2018 /2019.

وانخفضت العائدات بنسبة 5% خلال العام المالي الماضي، إلى 104 مليارات درهم (28.3 مليار دولار)، بسبب إغلاق مدرج مطار دبي الدولي، وتقييد حركة الطيران والسفر نتيجة انتشار كورونا في الربع الأخير المنتهي في مارس الماضي.

وذكرت المجموعة أن أسعار صرف غير مواتية كلفتها خسائر المالية، لكنها لقيت بعض الدعم من انخفاض أسعار النفط.

وأضافت: “نظرا للأوضاع الاقتصادية العالمية غير المسبوقة وللمحافظة على السيولة المالية.. رأت المجموعة عدم تقديم حصة من الأرباح للمالكين هذا العام”.

وبحسب البيان، ارتفعت أرباح شركة طيران الإمارات تابعة للمجموعة بنسبة 21% خلال الفترة، إلى 1.05 مليار درهم (286 مليون دولار)، من 871 مليون درهم (237 مليون دولار) من العام المالي الماضي.

يُشار إلى أن “طيران الإمارات”، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، تعتبر أكبر ناقلة جوية دولية، وتتخذ من مطار دبي الدولي مقرا لها، وتقوم بتقديم خدماتها لأكثر من 156 وجهة في 84 دولة.

اقترح تصحيحاً