بسبب كورونا.. تركيا تُغَلق حدودها مع إيران وتوقف الرحلات الجوية

تم تسجيل 43 حالة إصابة على الأقل في إيران. [إنترنت]

أعلنت السلطات التركية، الأحد، توقيفاً مؤقتاً من جانب واحد لجميع الرحلات الجوية الدولية القادمة من إيران، إضافة إلى إغلاق المعابر الحدودية معها، بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، قوله للصحفيين: “قررنا إغلاق حدودنا البرية إثر تزايد عدد الإصابات في إيران، كما سيتم تعليق الرحلات الجوية اعتبارًا من الساعة 20.00 (17.00 ت غ)”.



وكشف الوزير عن منع بلاده 8 مواطنين إيرانيين من الدخول إلى تركيا، السبت والجمعة الماضيين، بسبب وجود أعراض فيروس كورونا.

يأتي ذلك في حين، أعلنت السلطات الإيرانية، الأحد، عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 8، وسط استنفار في البلاد، خشية خروج الوضع عن السيطرة.

وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، للتلفزيون الرسمي أن العدد الإجمالي للوفيات في البلاد وصل إلى ثمانية، فيما تم تسجيل 43 حالة إصابة على الأقل.

وتصبح إيران بذلك أكثر الدول التي شهدت وفيات جراء الفيروس، بعد مصدره الأول في الصين، ما يثير مخاوف من مصير مدينة “ووهان”، التي باتت مشلولة تماما ومنقطعة عن العالم، بحسب ما أفادت شبكة “عربي 21”.

هذا ومن المقرر أن يعقد البرلمان الإيراني اجتماعا مغلقا الاثنين بحضور وزير الصحة سعيد نمكي، لبحث انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان.

إيرانيون يرتدون أقنعة في أحد شوارع طهران بعد انتشار فيروس كورونا في بلدهم. [أ ف ب]

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