بسبب كورونا.. تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك

تعليق حضور المصلين للصلوات من جميع أبواب المسجد الأقصى. [رويترز]

أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الأحد، تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، منذ فجر غد الاثنين، لفترة مؤقتة كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك إثر جلسة طارئة اليوم الأحد، عقدها المجلس التابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن.

واستعرضت الجلسة تطورات الأوضاع الصحية التي تمر بها مدينة القدس المحتلة، وباقي البلاد.

وقال المجلس في بيان، إنه قرر متابعة حزمة إجراءات وتعليمات جديدة “صادرة عن المراجع الدينية والطبية المختصة”.

وأوضح المجلس أن هذه القرارات تشمل “تعليق حضور المصلين للصلوات من جميع أبواب المسجد الأقصى” اعتبارا من فجر يوم غد الاثنين “لفترة مؤقتة”، مع “استمرار التحاق جميع الموظفين والعمال والحراس بأعمالهم وممارسة نشاطاتهم كالمعتاد”.

وسيستمر رفع الآذان في الأقصى المبارك في كافة الأوقات على أن يؤدي جميع العالمين في دائرة الأوقاف الإسلامية وحراس الأقصى المتواجدين الصلاة في الساحات مع مراعاة الإرشادات الصحية.

وجاء في البيان:” إن مجلس الأوقاف وهو يشعر بالمرارة جراء اتخاذ هذا القرار، إلا أنه اضطر لذلك حفاظا على حياة وصحة المواطنين وصونا للنفس البشرية استجابة للفتاوى الشرعية في العلم الإسلامي”.

وأهاب المجلس بالمواطنين تفهم “الدواعي الشرعية والصحية لهذا القرار”، وحثهم على “الالتزام بأداء الصلاة في منازلهم حفاظا على صحتهم وسلامة للمجتمع المقدسي”.

ودعا المجلس المواطنين “في هذه الظروف الصعبة إلى تعزيز وتكريس أواصر التضامن والتكافل والتراحم لتجاوز هذه الأزمة”.

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