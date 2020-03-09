بسبب كورونا.. تونس تُلغي كل الرحلات الجوية والبحرية إلى إيطاليا

ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في تونس إلى 5 حالات. [رويترز]

أفادت إذاعة “موزاييك أف أم” التونسية، بأن السلطات قررت مساء الاثنين، إلغاء جميع رحلات الخطوط التونسية باتجاه المدن الإيطالية، والاكتفاء برحلة أسبوعية إلى العاصمة روما.

كما قررت السلطات إلغاء الرحلات البحرية التابعة للشركة التونسية للملاحة، من وإلى الموانئ الإيطالية، توقيا من فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في حين، أعلنت وزراة الصحة عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع الحصيلة إلى 5 إصابات بالفيروس.

إلى ذلك، أكد مدير الصحة الأساسية بوزارة الصحة شكري حمودة، أن تونس مرت إلى الدرجة الثانية من الحالة الوبائية في علاقة بكورونا، بعد تسجيل أول حالة محلية من بين الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس.

وقال حمودة إن 4 حالات من بين الخمس المسجلة في تونس وهي مستوردة وتعود لثلاث تونسيين، اثنان منهم قدما من إيطاليا فيما قدم المصاب الثالث من سترازبورغ، أما الحالة الرابعة فتعود لمواطنة إيطالية مقيمة بتونس عادت مؤخرا من إيطاليا.

وأعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الاثنين، وفاة 97 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس المستجد إلى 463.

وتعد إيطاليا الدولة الأوروبية الأكثر تضررا في هذه المرحلة من الوباء، حيث سجلت إلى حد الآن إصابة 9172 شخصا بفيروس كورونا المستجد، مقابل 7375 تم الإعلان عنها يوم الاثنين.

كما ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في منطقة لومباردي، شمال إيطاليا، إلى 333.

وقررت الحكومة الإيطالية يوم الأحد، عزل معظم شمال البلاد، ووضعت 16 مليون شخص بالحجر الصحي الإجباري، في محاولة لاتخاذ إجراءات صارمة بهدف وقف انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

من جهتها أكدت منظمة الصحة العالمية، أن الخطر الناجم عن تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم، داعية لاتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة المرض.

وبحسب آخر إحصائيات تم تسجيل 111899 حالة للإصابة بالفيروس في العالم، في أكثر من 90 دولة، منها 3893 وفاة أغلبهم في الصين، فيما أعلن عن تعافي 62722 ألف شخص من بين المصابين.

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