بسبب كورونا.. «داعش» يأمر مقاتليه بوقف عملياتهم في أوروبا

حث التنظيم عناصره على الابتعاد عن ما وصفها بـ”أرض الوباء”. [أرشيفية/سوشيال ميديا]

طالب تنظيم “داعش” الإرهابي، مقاتليه بتجنب المدن الأوروبية في الوقت الحالي، خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

ووجه التنظيم عبر جريدته “النبأ”، تحذيرات لأعضائه من السفر إلى أوروبا التي تعاني من تفشي الفيروس، وذلك من أجل الحفاظ على أرواحهم.

كما حث “داعش” عناصره على الابتعاد عن ما وصفها بـ”أرض الوباء” لتقليل خطر التعرض للمرض القاتل الذي وصفه بـ”الطاعون”، قائلا إن “الأصحاء لا يجب أن يدخلوا أرض الوباء، ولا يخرج المصابون منه”.

كما حث التنظيم الإرهابي أنصاره على غسل أيديهم وتغطية أفواههم عند التثاؤب والعطس لمنع انتشاره.

وذكر أن “الأمراض لا تعدي بذاتها ولكن بأمر الله وقدره”، معتبرا أن الفيروس “عذاب أرسله الله لمن شاء”، بحسب جريدة التنظيم.

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