بسبب كورونا.. رئيس المكسيك يدعو العصابات لإيقاف العنف

ينبغي لتلك العصابات التركيز على وقف العنف وعدم إيذاء الآخرين. [أرشيفية/رويترز]

دعا الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عصابات المخدرات في بلاده إلى إيقاف العنف بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفي تصريح له الثلاثاء، انتقد رئيس المكسيك قيام عصابات المخدرات في بلاده بتوزيع المساعدات الغذائية للمواطنين.

وأضاف أوبرادور: “لا أريد أن اسمع عصابات المخدرات تقول نحن نوزع المساعدات. من الأفضل أن يوقفوا توزيعها”.

ونوه بأنه ينبغي لتلك العصابات التركيز على وقف العنف وعدم إيذاء الآخرين في البلاد بدلاً من توزيع المواد الغذائية.

هذا وأظهرت مقاطع فيديو متدوالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام ابنة أحد أكبر تجار المخدرات في العالم، المسجون حالياً “خواكين آل تشابو” وهي توزع مواد غذائية مختومة بصورة والدها.

وارتفع عدد الإصابات بكورونا في المكسكي خلال الساعات الـ24 الأخيرة إلى 8 آلاف و772 إثر تسجيل 26 إصابة، فيما بلغت الوفيات 712، وفق موقع “worldmeters” المختص برصد ضحايا الفيروس.

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