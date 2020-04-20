بسبب كورونا.. روسيا تُلغي عرضاً عسكرياً وتضع آلاف الجنود في الحجر

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأنها أمرت بوضع آلاف الجنود في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، بعد إلغاء عرض عسكري ضخم كانوا يتدربون عليه في الميدان الأحمر بالعاصمة موسكو، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بعد أن كان من المقرر إقامة العرض بمشاركة نحو 15000 جندي، إلى جانب المعدات العسكرية في التاسع من مايو، للاحتفال بالذكرى الـ75 لانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية.

وقالت قناة “زفيزدا” التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع، اليوم الاثنين، إن جميع الجنود الذين شاركوا في التدريبات في موسكو ستتم إعادتهم إلى ثكناتهم الدائمة في جميع أنحاء البلاد، حيث سيتم عزلهم لمدة أسبوعين.

ولم تذكر الوزارة ما إذا كان الحجر الصحي مجرد إجراء احترازي أو ما إذا كان أي من جنودها قد مرض أو جرى وضعه قيد الملاحظة، لكنها قالت إنه سيتم تطهير جميع المركبات العسكرية والقطارات والطائرات المستخدمة في إعادة تمركزهم.

وتشير تقارير وسائل الإعلام الروسية إلى أن الفيروس انتشر في الواقع بين أولئك الذين شاركوا في التدريبات.

هذا وكشف وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، عبر قناة “روسيا 24″، اليوم الاثنين، أن أكثر من 700 مريض مصاب بعدوى فيروس كورونا في حالة خطيرة في روسيا.

وقال: “لقد أنشأنا مركزا استشاريا فيدراليا خاصا، وجميع المرضى الخطرين، يتم تسجيلهم في هذا المركز الفيدرالي ويتم التشاور بشأن حالتهم الصحية من قبل أخصائيين على أعلى مستوى، وهناك أكثر من 700 من هؤلاء المرضى اليوم”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن ذروة عدوى الإصابة بفيروس كورونا لم تحل بعد في روسيا.

ووفقا لنائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا، فإن متوسط ​​عمر المصابين بالفيروس في البلاد هو .47.9 للنساء و44.7 للرجال.

وتبقى موسكو البؤرة الأساسية لتفشي الوباء حيث تجاوزت حصيلة الإصابات فيها اليوم الاثنين 26 ألفا، بزيادة 2026 حالة عن اليوم السابق، مع أن هذا الرقم أقل من حصيلة أمس التي بلغت 3570 حالة. وسجلت موسكو خلال اليوم الماضي 28 وفاة من أصل 44 في عموم البلاد في ذلك اليوم.

وتعتبر مقاطعة موسكو ثاني أكبر بؤرة مع 578 إصابة جديدة.

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 4268 إصابة و44 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الماضي، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 47121 إصابة و405 وفيات.