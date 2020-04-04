بسبب كورونا.. مصر تمنع موائد الإفطار في شهر رمضان المبارك

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم السبت، أنها لن تسمح لأي جهة بإقامة موائد إفطار عامة في شهر رمضان بمحيط المساجد أو أي ملحقات تابعة لها هذا العام.

وقالت الوزارة في بيان، إن “على أهل الخير ولجان البر والجمعيات والجهات التي كانت تقيم موائد إفطار في شهر رمضان أن تبادر بإخراج ذلك نقدا أو سلعا غذائية للفقراء والمحتاجين قبل دخول الشهر المبارك”.

وأكدت الوزراة أن “النقد أنفع للفقير لسعة التصرف فيه”، بحسب البيان.

وأشارت إلى أنه “فيما يتصل بلجان البر التابعة للأوقاف فيقتصر الأمر فقط على دفع المبالغ النقدية من خلال الفيزا كارت دون سواها وبالإجراءات القانونية المتبعة، ولا يسمح بغير ذلك هذا العام تحقيقا للصالح العام وحرصا على الجميع”.

وأوضحت أن “هذا التنبيه المبكر يأتي حتى لا يقوم أحد ممن كانوا يقومون على الموائد في الأعوام السابقة بجمع أية أموال لحساب هذه الموائد، مع تأكيدها أن صرف المبالغ النقدية أستر للفقير وأنفع له ولأسرته”.

وأوصت بأن “من كان له جار فقير أو أسرة محتاجة وأراد أن يهدي لها ما يشاء من الطعام أو غيره فبر وصلة مطلوبان في هذا التوقيت، لافتة إلى أنها تدعو إلى هذا البر ونحث ونشجع عليه لما يحققه من الألفة والمودة بين الجيران”.

يأتي ذلك في حين، أعلنت وزارة الصحة المصرية في وقت سابق، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم أمس الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.