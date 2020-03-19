بسبب كورونا.. «نتنياهو» يُعلن إغلاقاً كاملاً في إسرائيل

نتنياهو يعلن إجراءات هي الأولى من نوعها في تاريخ إسرائيل. [رويترز]

أعلن رئيس الوزراء في دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن إغلاق كامل في إسرائيل اعتبارا من اليوم الخميس ولمدة 7 أيام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن نتنياهو قوله، إنه سيسمح للناس بالخروج من منازلهم لشراء الغذاء والدواء.

فيروس كورونا ”. وأعلن نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية “ستوافق على أوامر تُلزم الإسرائيليين بالبقاء في منازلهم بسبب”. وأضاف: “هذه الإجراءات هي الأولى من نوعها في تاريخ إسرائيل”. ودعا نتنياهو إلى توحيد الصفوف وإقامة حكومة وحدة وطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وتابع نتنياهو يقول: “بموجب هذه الأوامر مطلوب منكم، أيها المواطنون الإسرائيليون، البقاء في منازلكم. لم يعد الأمر مجرد طلب ولا توصية، إنه توجيه إلزامي ستفرضه سلطات إنفاذ القانون”. محتوى ذو صلة خلال جلسته الخامسة.. مجلس النواب يُناقش تداعيات «كورونا» وأشار إلى أن الأوامر سيبدأ تطبيقها في وقت لاحق اليوم ولمدة أسبوع. وفي خطابه الذي أذاعه التلفزيون، نوه نتنياهو بأنه سيتم استثناء عمال محددين من هذه الإجراءات وسوف يُسمح للناس بالخروج من منازلهم لشراء الغذاء والدواء.

وتُشير آخر بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 573، حيث تم تسجيل أكثر من 100 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، و6 مصابين في حالة خطرة. وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل عن إغلاق الحدود مع الأردن ومصر ومنع دخول الأجانب للبلاد في إطار الإجراءات لمحاربة فيروس كورونا.

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