بسبب كورونا.. «نتنياهو» يُعلن إغلاقاً كاملاً في إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء في دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن إغلاق كامل في إسرائيل اعتبارا من اليوم الخميس ولمدة 7 أيام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.
ونقلت وكالة “رويترز” عن نتنياهو قوله، إنه سيسمح للناس بالخروج من منازلهم لشراء الغذاء والدواء.
وأضاف: “هذه الإجراءات هي الأولى من نوعها في تاريخ إسرائيل”.
ودعا نتنياهو إلى توحيد الصفوف وإقامة حكومة وحدة وطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وتابع نتنياهو يقول: “بموجب هذه الأوامر مطلوب منكم، أيها المواطنون الإسرائيليون، البقاء في منازلكم. لم يعد الأمر مجرد طلب ولا توصية، إنه توجيه إلزامي ستفرضه سلطات إنفاذ القانون”.
وأشار إلى أن الأوامر سيبدأ تطبيقها في وقت لاحق اليوم ولمدة أسبوع.
وفي خطابه الذي أذاعه التلفزيون، نوه نتنياهو بأنه سيتم استثناء عمال محددين من هذه الإجراءات وسوف يُسمح للناس بالخروج من منازلهم لشراء الغذاء والدواء.
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