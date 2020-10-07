بسبب كورونا.. 150 مليون شخص قد يعيشون في «فقر المدقع»

أعلن البنك الدولي أن فيروس كورونا قد يدفع 150 مليون شخص إلى الفقر المدقع بنهاية عام 2021، مما يقضي على أكثر من ثلاث سنوات من التقدم في الحد من الفقر.

وفي تقريره الرائد الذي يصدر كل سنتين عن الفقر والازدهار المشترك، أوضح البنك أنه من 88 مليونا إلى 115 مليون شخص إضافي سوف يقبعون في براثن الفقر المدقع، أي من يعيش على أقل من 1.90 دولار في اليوم، خلال عام 2020.

وهذا يعني أن 9.1-9.4% من سكان العالم سيعيشون في فقر مدقع هذا العام، وهو نفس المعدل الذي سجل عام 2017 وقد بلغ 9.2% ويمثل أول ارتفاع في نسبة الفقر المدقع منذ حوالي 20 عاما، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.