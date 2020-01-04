بسبب لحم «الخنزير».. مُسلم يُطالب «ماكدونالدز» باعتذار وتعويض

وقال فداء حسين البالغ من العمر 49 عاما، لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إنه اعتاد التوجه إلى مطعم “ماكدونالدز” كل صباح لطلب وجبة الفطور المكونة من فطيرة البيض والجبن، وقطعة بطاطس، وكوب من القهوة، والتوجه بها إلى منزله لتناولها هناك.

وأضاف أنه ما أن تناول قطعة من الفطيرة حتى أدرك أنها تحتوي على لحم خنزير وبصقها فورا، كونه مسلم ولا يأكل هذا النوع من اللحوم.

وتابع يقول:

لقد وثقت بهم،،، إنه أمر خاطئ تماما، فهذا موضوع حساس، كما أنه قد يحدث لأي شخص سواء كان نباتيا أو يتبع حمية معينة.

وأشار إلى إنه عاد فورا إلى المطعم وتحدث مع مديري الفرع، وطلب تصعيد الشكوى إلى الإدارة، بالرغم من محاولات إقناعه بإبقاء المسألة ضمن الفرع نفسه فقط، وعند فشل المحاولة قيل له أن يتقدم بشكوى على الموقع الإلكتروني لماكدونالدز.