بسبب لعبة «PUBG – ببجي».. عملية نصب على طفلين بقيمة ربع مليون دينار

أفادت مديرية أمن طرابلس بوقوع جريمة نصب واحتيال بقيمة 260 ألف دينار كان ضحيتَها طفلان من لاعبي وهواة لعبة ساحات معارك اللاعبين المجهولين الشهيرة بـ«PUBG – ببجي».

وذكرت مديرية أنّ الطفلين، وهما شقيقان، اشتريا حسابين في اللعبة أحدهما بقيمة 4 آلاف دينار والآخر بقيمة 13 آلاف دينار إضافة إلى حسابات أخرى بأسعار مختلفة.

وأضافت المديرية أنّه عقب عملية الشراء، تعرضت حسابات الطفلين إلى اختراق من قبل من باعوا لهما الحسابات المذكورة بهدف عقد صفقة أخرى معهما، بعد ادعائهم أمام الطفلين أن الحسابات تعرضت لاختراق ما.

ووفق المديرية، دفعت رغبة الطفلين في استعادة الحسابين إلى استغلال عدم وجود عائلتهما بالمنزل، ما دفعهما إلى أخذ 160 ألف دينار من مدخرات والدهما ومنحها إلى الأشخاص الذي باعوا لهما الحسابات ابتداء، بهدف إعادة الحسابين.

وأضافت المديرية أنّه عقب عودة الأب إلى المنزل وملاحظته عدم وجود المال وسؤاله ابنيه عن ذلك ومعرفته الحادثة، لجأ إلى تقديم بلاغ أمام مديرية الأمن حول الحادثة.

وحسب المديرية، تم تحديد هوية المتهمين والقبض على اثنين منهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما إلى جهات الاختصاص.

وتعد لعبة ببجي لعبة جماعية على الإنترنت، صدرت بتاريخ 23 مارس 2017، وتحوي – مثل معظم الألعاب الإكترونية – مزايا تباع بنظير مادي، مثل خاصية «skins» أو بيع الجلود، وهي عبارة عن ألوان وأغطية مختلفة للأسلحة وملابس مميزة تختلف عما تمنحه اللعبة مجانا، ما يثير المستخدمين إلى شرائها بنسب مختلفة، وبعضهم يصل حد الهوس.