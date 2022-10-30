بسبب ليبيا.. الخارجية المصرية تكشف توقف المفاوضات بين تركيا ومصر

قال وزير الخارجية المصرية سامح شكري إنّ الجلسات الاستكشافية بين القاهرة وأنقرة توقفت بعد جولتين ولم يتم استئنافها لأنه لم تطرأ أي تغييرات في ممارسات تركيا بخصوص الملف الليبي.

وأوضح شكري في لقاء تلفزيوني أنّ موقف مصر من الأزمة الليبية واضح وهو ضرورة احترام المبادئ والقواعد الدولية دون ازدواجية، وأشار إلى أن بنود اتفاق الصخيرات واضحة فيما يتعلق بولاية الحكومة الانتقالية وصلاحياتها، لكن المجتمع الدولي لم يفعل شيئا أمام مخالفة هذه البنود.

وذكر شكري أن هناك خريطة طريق وحكومة تم اعتمادها من خلال حوار وطني ليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وأن مسألة التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية أثيرت على أعلى مستوى داخل المنظمة الأممية لأنه عليها التزام.

وأشار شكري إلى أن مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وكلف حكومة أخرى لكنها لا تستطيع أن تتولى مسؤولياتها، فيما يتم التغاضي عن مبدأ احترام المؤسسات التشريعية.