«بسبب مباراة» غضب عراقي وشكوى دولية.. ما القصة؟

تقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، بشكوى رسمية إلى الاتحادين الآسيوي “AFC” والدولي ” FIFA”، “بشأنِ الأحداث التي رافقت مباراةَ العراق وفلسطين في العاصمة الأردنية عمان”.

ونشر الاتحاد العراقي لكرة القدم، البيان، عبر حسابه على منصة “X” وجاء فيه: “الاتحاد العراقي لكرة القدم تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحادين الآسيوي “AFC” والدولي ” FIFA” بشأنِ الأحداث التي رافقت مباراةَ (العراق وفلسطين) في العاصمة الأردنية عمان (الأرض المفترضة لفلسطين) في (25 مارس 2025) ضمن الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأسِ العالم 2026″.

وأضاف البيان، “إن ما صدر من هتافات مماثلة في مباراة سابقة في الملعب نفسه بين منتخبي الأردن وفلسطين في الـ(20) من الشهرِ نفسه، حيث تضمنت تلك الهتافات الموثقة بالصورة والصوت ألفاظا عدائية وعنصرية وسياسية بذيئة، وتعزيزات مباشرة من قبل الجمهورِ المتواجد في مدرجاتِ الملعب في مباراة العراق وفلسطين، فضلا عن التهديدات التي تعرض لها منتخب العراق ومشجعوه من قبل الجمهورِ الحاضر” .

وأضاف: ” تتضمن شكوى الاتحادِ العراقي لكرة القدم واحتجاجه الرسمي على تلك التهديدات المتكررة في المباراة، وأهمها تلك الهتافات التي أدت ذلك إلى خلقِ بيئة عدائية داخل أرضِ الملعب، وأثرت سلبا على روح اللعب النظيف، والاحترام المتبادل بين اللاعبين والجُمهور، وسنعزز ذلك بفيديوهات توضح ما حصل من تجاوزات”.

وواصل: “ووفقا لما تقدم، نطالب الاتحادين باتخاذ الإجراءات اللازمة للتَحقيقِ فيما صدرَ من إساءاتٍ وهتافاتٍ عدائيةٍ وعنصريةٍ وسياسيةٍ من قبل الجماهيرِ الحاضرةِ، وفرض ما يراه مناسباً للعقوباتِ، ونقل مباراة العراق ومضيفه الأردنيّ المُقررة في العاصمةِ الأردنية عمان، ضمن الجولة ( 10) من تصفياتِ آسيا المؤهلة لكأسِ العالم 2026 عن المجموعةِ الثانية بتاريخ (10 يونيو 2025)، إلى ملعبٍ محايدٍ، أو إقامتها بدون جمهورٍ لحمايةِ المنتخبِ العراقيّ، وفقاً للوائح المعمولٍ بها لضمانِ عَدمِ تكرارِ مثل تلك السلوكياتِ، وحماية نزاهة كرة القدم”.

واختتم: “مع التأكيدِ أيضاً أننا كُنا في الاتحادِ العراقيِّ لكُرةِ القدم قد أبدينا مخاوفنا مسبقاً للأحداثِ، وما حصلَ في مباراةِ الأردن وفلسطين ضمن تصفياتِ كأس العالم، حيث سبقَ أن قدّمنا شكوى تضمنت مخاوفنا السابقة في رسالةٍ في شباط الماضي، طالبنا فيها بنقلِ مباراتنا إلى ملعبٍ محايدٍ نظراً للمعلوماتِ الأوليةِ المتوافرة لدينا، وإن الأحداثَ المؤسفةَ التي شهدها ملعبُ المباراةِ أكدت مخاوفنا تلك”.