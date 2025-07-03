بسبب مخالفات.. المركز الوطني للامتحانات يلغي امتحانات 78 طالباً في مادة الإحصاء

أعلن المركز الوطني للامتحانات عن إلغاء امتحانات 78 طالباً من القسمين العلمي والأدبي في مادة الإحصاء، إثر التقارير اليومية التي وردت من لجان الإشراف على امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بمراقبات التربية والتعليم في البلديات.

وجاء قرار الإلغاء نتيجة ضبط حالات غش ومخالفة ضوابط وإجراءات الامتحانات المعتمدة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على نزاهة العملية التعليمية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.

وأكد المركز حرصه التام على تطبيق اللوائح المنظمة للامتحانات، ومواصلة مراقبة سيرها في بيئة منضبطة تضمن العدالة والشفافية خلال فترة الامتحانات.