بسبب مخالفات قانونية ودولية.. هيئة الاتصالات تعلن إيقاف أنشطة شركة «هواوي» في ليبيا

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة لوزارة الاتصالات بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، عن إيقاف كافة أنشطة شركة “هواوي” داخل الأراضي الليبية، وذلك بعد رصد جملة من المخالفات القانونية والوطنية والدولية التي تمس الأمن القومي الليبي، بحسب بيان رسمي صادر عن الهيئة.

وجاء في البيان أن القرار اتُخذ “انطلاقاً من المسؤولية الوطنية للهيئة وحرصها على صون السيادة الوطنية وضمان حماية الأمن القومي”، مستنداً إلى الاختصاصات الممنوحة لها بموجب القوانين والتشريعات الليبية النافذة، لا سيما القانون رقم (22) لسنة 2010 بشأن الاتصالات.

وأوضحت الهيئة أن شركة “هواوي” ارتكبت عدة مخالفات، أبرزها:

* إبرام تعاقدات غير قانونية مع جهات غير شرعية داخل الدولة، ما يمثل اختراقاً مباشراً للأمن القومي.

* مخالفة القانون الوطني الذي يمنح الهيئة وحدها صلاحية إصدار التراخيص والتصاريح في قطاع الاتصالات.

* انتهاك قواعد والتزامات دولية، من بينها مخالفة مبادئ الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) المتعلقة باحترام سيادة الدول الأعضاء، وتجاوز المعايير الدولية التي تلزم الشركات بالامتثال للقوانين المحلية.

وأكدت الهيئة في بيانها أن قرار إيقاف نشاط “هواوي” يسري بشكل فوري، وأن أي تعاقدات أو تعاملات تبرم خارج الأطر القانونية المعتمدة من الهيئة تُعد باطلة ولاغية.

واختتمت الهيئة بالتشديد على ضرورة تسوية أوضاع الشركة القانونية داخل البلاد، لضمان الامتثال الكامل للتشريعات الليبية والمعايير الدولية.