بسبب مخالفة الضوابط.. إلغاء امتحانات 23 طالباً في مادة التربية الإسلامية

أعلن المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الاثنين، عن إلغاء امتحانات 23 طالبًا في مادة التربية الإسلامية للقسمين العلمي والأدبي، نتيجة مخالفتهم لضوابط وإجراءات الامتحانات، حسب التقارير اليومية الواردة من لجان الإشراف في مراقبات التربية والتعليم بالبلديات.

وأكد المركز في بيان له حرصه التام على تطبيق اللوائح المنظمة للامتحانات، وضمان سيرها في بيئة يسودها الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، مشيرًا إلى أن نسبة الطلاب الذين تم إلغاء امتحاناتهم تمثل نسبة أقل من 0.1% من إجمالي المتقدمين، مما يعكس التزام غالبية الطلاب بالقواعد والتعليمات.

يذكر أن المركز الوطني للامتحانات يواصل جهوده في تعزيز النزاهة الأكاديمية وتكريس قيم الأمانة والجدية بين الطلاب، من خلال مراقبة دقيقة وتوعية مستمرة.