بسبب مخالفة دستورية.. إيقاف ترخيص شركة «أبو غزالة وشركاه» في سوريا

أعلنت وزارة المالية في الحكومة السورية عن قرار يقضي بإيقاف تجديد ترخيص شركة “طلال أبو غزالة وشركاه” للمحاسبة والتدقيق، وذلك على خلفية تصريحات تلفزيونية نُسبت إلى مؤسس الشركة، رجل الأعمال الأردني الدكتور طلال أبو غزالة، اعتُبرت مخالفة للإعلان الدستوري المعتمد في المناطق المحررة.

وأوضحت الوزارة أن هذه التصريحات تتعارض مع المادة 49 من الإعلان الدستوري، دون أن تكشف عن مضمونها أو الوسيلة الإعلامية التي وردت فيها.

وبحسب القرار، ستُمنح الشركة الحق في استكمال التزاماتها التعاقدية القائمة حتى نهاية عام 2025، لكنها تُمنع من الدخول في أي تعاقدات تخص عام 2026. كما علّق القرار الموافقة على أي إجراءات ترخيص جديدة للشركة حتى إشعار آخر.

وأشار القرار أيضًا إلى السماح للمحاسب القانوني أحمد هيثم المجالي، أحد العاملين في الشركة، بالاستمرار في مزاولة عمله، مع إمكانية منحه ترخيصًا مستقلًا في المستقبل وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

حتى لحظة صدور القرار، لم يصدر عن الدكتور طلال أبو غزالة أو شركته أي تعليق رسمي بشأن هذا الإجراء.