بسبب مخالفة ضوابط الامتحانات.. إلغاء امتحانات 86 طالباً

بناءً على التقارير اليومية الصادرة من لجان الإشراف على امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بمراقبات التربية والتعليم في البلديات، تم إلغاء امتحان 86 طالباً بسبب الغش ومخالفتهم ضوابط وإجراءات الامتحانات.

وشملت حالات الإلغاء 79 طالباً في امتحان مادة الكيمياء للقسم العلمي، و7 طلاب في امتحان مادة التاريخ للقسم الأدبي.

وأكد المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية، حرصه الكامل على تطبيق اللوائح المنظمة للامتحانات، وضمان سيرها في بيئة يسودها الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.