بسبب مخاوف أمنية.. رئيس كوريا الجنوبية لن يحضر «الجلسة الأولى» لمحاكمته

سيغيب الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، عن جلسة الاستماع الأولى في محاكمة عزله التي تبدأ الثلاثاء أمام المحكمة الدستورية، على ما أعلن، اليوم الأحد، أحد محاميه، مشيراً إلى مخاوف متصلة بـ«الأمن».

وقال محامي الرئيس الكوري الجنوبي “إن موكله لن يحضر الجلسة الأولى من المحاكمة التي ستقرر إذا ما كان سيُعزل أم يعاد إلى منصبه”.

وحسب وكالة يونهاب للأنباء، فقد أرجع المحامي غياب الرئيس عن الجلسة التي تعقد في مقر المحكمة الدستورية إلى أسبابٍ وصفها بأنها أمنية.

وقال المحامي يون كاب-كيون في بيان: “ظهرت مخاوف متعلقة بالأمن وبحوادث محتملة، لذا لن يتمكن الرئيس من حضور المحاكمة يوم 14 يناير، مضيفا أن “الرئيس يعتزم المثول (…) بمجرد حل المخاوف الأمنية”.

كان أحدث استطلاع للرأي أظهر أن نحو 60% من الكوريين الجنوبيين يعتقدون أنه يتعين على المحكمة الدستورية عزل يون، في حين بلغت نسبة المعارضين للعزل 30% تقريبا.

جدير بالذكر أن برلمان كوريا الجنوبية قرر عزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية بداية الشهر الماضي، في انقلاب سرعان ما أحبطه النواب.

وبسبب قرار العزل، لم يعد يون قادرا على مزاولة مهامه، لكنه لا يزال رئيسا بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو/ حزيران المقبل.