بسبب مشاكل في المغادرة.. أنغولا تتغيب عن تدريب المباراة بملعب شهداء بنينا الدولي

تغيب منتخب أنغولا عن تدريب المباراة الأخير، الذي يقام قبل يوم من المباراة والتي كانت من المقرر أن يكون مساء الأربعاء وذلك بسبب مشاكل تتعلق بالمغادرة من مطار لشبونة البرتغالي ومواعيد الوصول إلى مطار بنينا الدولي.

وفي هذا الصدد، تم تأجيل الاجتماع الفني لما قبل المباراة إلى صباح الخميس، وذلك لتعذر وصولهم في وقت مبكر ووصولهم في وقت متأخر ليل الأربعاء .

وتحدث مدرب أنغولا البرتغالي “بيدرو غونسالفيس” عن أسباب التأخير في الوصول إلى ليبيا والمغادرة من مطار بنينا قائلا: “صديقي، كل رحلة تمثل تحديا. فقط نصل إلى الفندق، لقد خسرنا الحصة الأخيرة قبل المباراة”.

وأضاف قائلاً: “نشأت المشكلة بشكل أساسي عند تسجيل الوصول، مما أدى إلى تأخيرنا عدة ساعات فيما يتعلق بوقت المغادرة المحدد”

وكان من المفترض أن تكون الحصة التدريبية الأخيرة لأنغولا في الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكنهم غادروا المطار إلى الفندق في الساعة 11 مساء.