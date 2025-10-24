بسبب مطالب «غير معقولة».. إيران تعلّق المفاوضات النووية مع أمريكا

كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، عن السبب وراء فشل المفاوضات مع الغرب بشأن الملف النووي الإيراني.

وقال لاريجاني إن إيران بذلت كل الجهود لتحقيق نتائج في إطار آلية الزناد، لكن الغرب اشترط على طهران خفض مدى صواريخها إلى أقل من 500 كيلومتر، وهو ما اعتبره لاريجاني محاولة لنزع أهم سلاح دفاعي للشعب الإيراني، مؤكداً أن هذا الأمر يرتبط بالأمن القومي للبلاد.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إيران لن تعود إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة ما دامت واشنطن تقدم “مطالب غير معقولة”، مشيراً إلى أن المحادثات، بما في ذلك جولات نيويورك، تم تعليقها بسبب المطالب الأميركية المبالغ فيها.

وأضاف عراقجي أن طهران أجرت اتصالات مع المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عبر وسطاء، مؤكداً التزام إيران الدائم بالدبلوماسية والحلول السلمية.

إعلام إيراني يزعم مشاركة ألمانيا في حرب الـ12 يوماً بين إيران وإسرائيل

كشفت تقارير إيرانية عن وجود “مشاركة محتملة” للقوات الألمانية خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران في يونيو 2025، وفق ما نقلت صحيفة طهران تايمز عن مصادرها.

وقالت الصحيفة إن القوات الألمانية المزعومة كانت مقسمة إلى مجموعتين: الأولى تضم ضباطاً متقاعدين دفعهم المكسب المالي، والثانية ضباطاً عاملين أصغر سناً، ممن سمحت لهم الحكومة الألمانية باكتساب خبرة عسكرية خلال النزاع.

ووفق التقرير، انسحبت المجموعتان من الأراضي الإسرائيلية بعد تعرض إسرائيل لهجمات صاروخية مكثفة من إيران، وهو ما لم يكن متوقعاً.

وأضافت الصحيفة أن مشاركة ألمانيا تثير تساؤلات حول شرعيتها الدستورية، إذ يُحظر على الحكومة الألمانية إرسال قوات إلى حروب خارجية دون تصويت أغلبية في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، وهو نظام أُنشئ بعد الحرب العالمية الثانية لمنع خوض ألمانيا حروباً من جانب واحد.

ورداً على هذه المزاعم، نفت وزارة الخارجية الألمانية أي مشاركة لقواتها في النزاع مع إيران، واصفة التقرير بأنه “لا أساس له من الصحة”.

تجدر الإشارة إلى أن حرب الـ12 يوماً اندلعت في 13 يونيو 2025، بعد قصف إسرائيلي لأهداف إيرانية أسفر عن مقتل عدد من العلماء النوويين وقادة عسكريين، قبل أن تشارك الولايات المتحدة بضربات على منشآت نووية في إيران في 22 يونيو، بهدف “تقييد القدرات النووية الإيرانية”، وفق تصريحات الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب.