بسبب مقطع مصوّر.. إيقاف مواطنة تونسية في السعودية

أفادت تقارير متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، نقلًا عن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، بتوقيف مواطنة تونسية داخل المملكة العربية السعودية، وإيداعها أحد مراكز الاحتجاز.

وبحسب المعطيات المتداولة، جاء التوقيف عقب نشر السيدة مقطع فيديو صُوّر في مناطق قريبة من الحرم المكي، تحدثت فيه عن طبيعة بعض الأحياء في محيط المكان.

وكان الفيديو قد انتشر خلال اليومين الماضيين بشكل واسع عبر المنصات الرقمية، وتضمن ملاحظات حول الأوضاع العمرانية في المنطقة، إضافة إلى إشارات مرتبطة بتكاليف التأشيرات ومصاريف الحج.

وأثار تداول المقطع والخبر المرتبط به تفاعلاً ملحوظًا، حيث تباينت آراء المتابعين بين من رأى أن نشر مثل هذه المحتويات قد يكون حساسًا في بعض السياقات، وبين من اعتبر أن تناول هذه القضايا يندرج ضمن النقاش العام.