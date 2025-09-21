بسبب هجوم إلكتروني.. شلل رقمي في مطارات لندن وبرلين وبروكسل

تسبب هجوم إلكتروني استهدف شركة “كولينز إيروسبيس”، المزودة بأنظمة تسجيل الوصول وتسليم الأمتعة للطائرات، في تعطيل واسع النطاق للعمليات في عدد من المطارات الأوروبية الكبرى، أبرزها مطارات هيثرو في لندن وبرلين وبروكسل، ما أدى إلى تأخيرات وإلغاء عشرات الرحلات.

وأوضحت شركة “آر.تي.إكس”، المالكة لكولينز إيروسبيس، أن الهجوم طال أنظمة تسجيل الوصول وتسليم الأمتعة، مؤكدة إمكانية التخفيف من أثره عبر التحول إلى الإجراءات اليدوية، فيما لم تكشف عن الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وذكرت شركة “سيريوم” المتخصصة في بيانات الطيران أن 29 رحلة ألغيت حتى الآن من مطارات هيثرو وبرلين وبروكسل، التي كانت مقررة لتسيير 1105 رحلات مجتمعة يوم السبت، وأعلنت السلطات في بروكسل أن نصف الرحلات المغادرة يوم الأحد 21 سبتمبر قد تُلغى لتجنب الفوضى.

وأكدت المفوضية الأوروبية عدم وجود مؤشرات على هجوم واسع النطاق، بينما أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا أنه يواصل التحقيق مع الجهات المتأثرة لفهم أبعاد الهجوم.

وعلق هشام العسم، أستاذ علوم الحاسوب بجامعة بكنجهام، أن “البنية الرقمية المشتركة تعني أن اختراقاً واحداً يمكن أن يشل عدة مطارات وشركات طيران في وقت واحد”.

وتأثرت العمليات بشكل متفاوت بين المطارات، حيث سجلت مطارات دبلن وكورك في أيرلندا تأثيرات محدودة، بينما شهد مطار بروكسل تأخيرات تجاوزت الساعة واضطر العاملون إلى استخدام الإجراءات اليدوية، فيما لم يتأثر مطار فرانكفورت.

وتندرج هذه الهجمات ضمن موجة متصاعدة من الهجمات السيبرانية العالمية التي استهدفت في الأشهر الأخيرة قطاعات حيوية من الرعاية الصحية إلى صناعة السيارات.

من جانبها، أعلنت شركة “إيزي جيت” أن عملياتها لم تتأثر، فيما توقعت شركتا “دلتا” و”يونايتد إيرلاينز” تأثيرات طفيفة فقط.

ودعت إدارات المطارات المتأثرة المسافرين إلى التأكد من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار، وسط حالة من الغضب والارتباك نتيجة نقص المعلومات الدقيقة لدى بعض شركات الطيران.