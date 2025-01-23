 بسب «تيك توك».. غضب جديد في أمريكا!

بعد انتهاء الأزمة وعودة التطبيق، أشعل مستخدمو “تيك توك” في أمريكا، موجة غضب جديدة، وذلك بسبب آلية عمل عمل التطبيق والرقابة المفروضة”.

ووفقا لمنصة “سيمافورSemafor”، “بدأ مستخدمو تطبيق “TikTok تيك توك ” الأمريكيون، الذي تم حظره في الولايات المتحدة لمدة تقارب 12 ساعة، في الشكوى والامتعاض من تغيير خوارزميات المنصة والرقابة بعد استئناف عملها في البلاد”

وبحسب ما أوردته المنصة، “بدأ المستخدمون بنشر مقاطع فيديو يشتكون فيها من أنهم لم يعودوا يرون الفيديوهات التي كانت تعرض عليهم سابقا، بينما أكد بعضهم أن الخلاصة الرئيسية ووظيفة البحث والتعليقات تخضع للرقابة، وانتشرت المنشورات المتعلقة بهذا الموضوع بسرعة كبيرة كما حظيت بملايين الإعجابات”.

من جهتها، قالت “تيك توكTikTok” لـ “سيمافورSemafor”، إن “سياسات المنصة وخوارزمياتها لم تتغير خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما أرسلت الشركة إشعارات للمستخدمين تفيد بأن بعض وظائف المنصة قد تعمل بشكل غير مستقر أو تكون غير متاحة، بينما تعمل الإدارة على استعادة الخدمة في الولايات المتحدة”.

هذا “ويرتبط حظر “تيك توكTikTok” في الولايات المتحدة بقانون وقعه الرئيس السابق “جو بايدن” في عام 2024، والذي ينص على إلزام شركة “ByteDance” الصينية ببيع “تيك توكTikTok” لشركة أمريكية قبل 19 يناير لتجنب الحظر.