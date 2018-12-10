بسرعة ومساحة كبيرة.. قرص صلب على شكل فلاشة يو اس بي

وأوضحت الشركة الألمانية المتخصصة في إنتاج أجهزة اللاب توب والحواسيب اللوحية أن القرص الصلب i.Gear SSD-Stick Prime الجديد لا يزيد وزنه عن 23 غراماً.

ويتم توصيل القرص الصلب الجديد عن طريق منفذ USB 3.1 من الجيل الأول ويتيح إمكانية نقل البيانات بمعدل يصل إلى 420 ميغابايت أثناء القراءة و350 ميغابايت عند الكتابة.

ولم تفصح شركة تريكستور عن أية بيانات بشأن نوع ذاكرة الفلاش المستخدمة، ويتوفر قرص الحالة الساكنة الجديد باللون الرمادي والفضي بسعة تخزينية تبلغ 64 و 128 و 256 و 512 غيغابايت بأسعار 50 و70 و100 و150 يورو على الترتيب.