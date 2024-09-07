بسرعة 350 كلم في الساعة.. الصين تبدأ تشغيل خط سكة حديد

أعلنت الصين أنها بدأت تشغيل خط سكة حديد جديد فائق السرعة،الجمعة، ليربط بين هانغتشو وونتشو في مقاطعة تشجيانغ، وهما مركزان اقتصاديان رئيسيان بشرقي البلاد.

ويمر خط السكة الحديد، الذي تبلغ سرعته المصممة 350 كيلومترا في الساعة ويبلغ طوله 276 كيلومترا، عبر تسع محطات في مدن مثل حاضرة المقاطعة هانغتشو، ومركز السلع الصغيرة ييوو، وثالث أكبر مدينة في المقاطعة ونتشو.

ووفقا لشركة مجموعة تشجيانغ المحدودة لاستثمار الاتصالات، فإن خط السكة الحديد سيعزز روابط النقل بين المدن في منطقة دلتا نهر اليانغتسي، المعروفة بأنها واحدة من المناطق الأكثر حيوية اقتصاديا في البلاد، وفق ما نقلته وكالة شينخوا الصينية.

وقال المستثمرون إنه مع مشاركة رأس المال الخاص في بناء خط السكة الحديد وتشغيله، فقد وضع خط السكة الحديد أيضا مثالا لتوسيع قنوات جمع الأموال لبناء السكك الحديدية في الصين.