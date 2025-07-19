بسعر مذهل.. شاومي تكشف عن هاتف يناسب كل احتياجاتك

أعلنت شركة شاومي Xiaomi رسميًا عن إطلاق هاتفها الجديد Redmi 15C 4G، الذي يتوقع له أن يحقق نجاحًا واسعًا في سوق الهواتف الذكية بفضل توازنه بين المواصفات التقنية المتقدمة والسعر المنافس.

وبحسب الشركة، يحمل الهاتف تصميمًا متينًا مع هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، ويأتي بأبعاد (173 × 81 × 8.2) ملم، مع وزن يصل إلى 205 غرام، ما يجعله مريحًا للحمل والاستخدام اليومي.

والشاشة من نوع IPS LCD بحجم كبير 6.9 بوصة، توفر دقة عرض (1604 × 7209) بيكسل، وتردد تحديث 120 هيرتز، ما يمنح المستخدم تجربة عرض سلسة وحيوية للألعاب ومقاطع الفيديو، مع كثافة بكسلات حوالي 260 بيكسل لكل إنش، بالإضافة إلى ذلك، زُودت الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass 3 المقاوم للصدمات والخدوش.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 الأحدث، مع واجهة المستخدم HyperOS 2 التي تضيف تحسينات في الأداء وسلاسة الاستخدام. يعتمد Redmi 15C 4G على معالج Mediatek Helio G81 Ultra القوي في فئته، مع معالج رسوميات Mali-G52 MC2، ويأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعات 128 أو 256 جيجابايت، مع إمكانية توسيع التخزين عبر بطاقة microSDXC.

ويبرز الهاتف أيضًا بكاميرته الخلفية الأساسية ذات الدقة العالية 50 ميغابيكسل، مدعومة بمستشعر لضبط عمق الصورة وعدسة واسعة الزاوية، مما يسمح بالتقاط صور واضحة ومفصلة مع تأثيرات بورتريه احترافية. أما الكاميرا الأمامية، فبدقة 13 ميغابيكسل، مناسبة لالتقاط صور سيلفي بجودة جيدة ومكالمات الفيديو.

ويوفر Redmi 15C 4G دعمًا لشريحتي اتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع لفتح الجهاز بسرعة وأمان، إلى جانب مستقبل لإشارات الراديو FM وشريحة NFC للمدفوعات الإلكترونية والتوصيل السريع.

ويتضمن الهاتف بطارية ضخمة بسعة 6000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، ما يضمن استخدامًا مطولًا ويقلل من زمن شحن البطارية.

ويُتوقع أن يُطرح الهاتف بسعر منافس يبلغ حوالي 130 يورو، ما يجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين الباحثين عن أداء جيد مع ميزانية محدودة.