بسعر منافس.. الكشف عن هاتف جديد بمواصفاتنوعية

أعلنت شركة “اتش امدي HMD”، “استعدادها لطرح هاتفها الذكي الجديد في الأسواق العالمية قريبا بسعر منافس”.

وبحسب الشركة، “حصل هاتف HMD Aura 2 على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54 ، أبعاده (166.4/76.9/9) ملم، وزنه 185 غ، وشاشاته جاءت من نوع IPS LCD، مقاسها 6.52 بوصة، دقة عرضها (1280/576) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، ومعدل سطوعها 460 شمعة/م تقريبا”.

ووفق الشركة، “يعمل الهاتف بنظام Android 14 (Go edition)، ومعالج Unisoc SC9863A ثماني النوى، ومعالج رسوميات IMG8322، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC، وكاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 5 ميغابيكسل”.

وبحسب المعلومات، “زوّدت شركة “اتش امدي HMD”، هذا الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Bluetooth 5.2، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 10 واط، وستطرحه في الأسواق العالمية بسعر 100 يورو تقريبا”.