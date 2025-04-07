بسعر منافس.. هاتف جديد من «شاومي»

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 7 أبريل 2025 - 19:58 نُشر: الإثنين، 7 أبريل 2025 - 19:58
تكنولوجيا
Legion ميديا
هاتف جديد من "شاومي"

بدأت شركة “شاوميXiaomi”، في “الترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات جيدة وسيطرح بسعر منافس”.

وبحسب الشركة، “حصل هاتف Poco C71 على هيكل أنيق التصميم، أبعاده (171.8/77.8/8.3) ملم، وزنه 193 غ، وشاشته جاءت من نوع IPS LCD، مقاسها 6.88 بوصة، دقة عرضها (1640/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها تعادل 260 بيكسل/الإنش تقريبا”.

ووفق الشركة، “يعمل الهاتف بنظام Android 15 مع واجهات HyperOS، ومعالج Unisoc T7250، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC، والكاميرا الأساسية للهاتف أتت بدقة 32 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل”.

وبحسب الشركة، “حصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واط”.

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