بشأن ليبيا.. جلسة مرتقبة لمجلس الأمن.. وتوقعات بتقديم «باتيلي» خطته

يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الاثنين جلسة حول ليبيا يقدم خلالها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إحاطة عن التطورات السياسية والأمنية والإنسانية تعقبها مشاورات مغلقة بشأن الوضع بالبلاد.

وقال موقع الأمم المتحدة إنّ باتيلي سيطلع مجلس الأمن خلال هذه الجلسة الأعضاء على جهوده لتسهيل الاتفاق على خارطة طريق جديدة للانتخابات.

ومن المتوقع أيضا أن تركز جلسة الاثنين على تطورات المسار العسكري إضافة إلى الوضع الإنساني وحقوق الإنسان وفقا لتقرير الأمين العام، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والأوضاع في مراكز الهجرة غير القانونية.

ويسعى باتيلي إلى الحصول على دعم مجلس الأمن لخارطة الطريق الخاصة وقد ينتج عن الجلسة بيان صحفي للإعلان عن اعتماد تفاصيل الخطة القادمة، حسب تقرير لموقع الأمم المتحدةمر سيكيورتي كونسيل ريببورت

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال في اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا أنّ باتيلي يعمل على إشراك الأطراف المعنية للاتفاق على أساس دستوري للانتخابات بحلول نهاية هذا الشهر تحقيقًا لهذه الغاية.