«بشار الأسد»: الهدف لم يكن «القذافي» وإنّما ليبيا.. ولن أتنحى عن السلطة

قال رئيس النظام السوري «بشار الأسد» إنّ الهدف لم يكن هو ومعمر القذافي وصدام حسين، بل سوريا وليبيا والعراق، وأن تنحيه من الحكم ليست مطروحة.

بشار الأسد وفي لقاء تلفزيوني على «سكاي نيوز الإماراتية» أوضح أنّ من طالب برحيله سنة 2011 لم يتجاوز عددعم 100 ألف شخص، وأنّه يتواصل مع الذين يريدون العودة من المهجرين.

وتابع بشار الأسد أنّ العلاقة بينه وبين ابنه حافظ هي علاقة عائلة، وأنّه لا يناقش معه قضايا الحكم، معتبرا أنّ التنحي عن السلطة لم يكن مطروحا على الإطلاق لأنه سيكون هروبا بسبب الحرب.