«بشار الأسد» يثير جدلاً واسعاً.. ظهر بإعلان «شوكولا»!

تصدّر الرئيس السوري السابق بشار الأسد، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر بإعلان دعائي معدّ بواسطة “الذكاء الاصطناعي”.

وبحسب الفيديو، “ظهر “بشار الأسد” في مشاهد مختلفة خلال إعلان “لشركة شوكولا”، الذي تضمن إشارة إلى جملة قالها “الأسد” سابقاً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “لماذا نلتقي؟ لكي نشرب المرطبات مثلا؟”.

واعتمد صناع الإعلان الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، “على تقنيات عالية باستخدام الذكاء الاصطناعي، لإظهار الرئيس السوري السابق، وهو يحاول التنكر بأشكال مختلفة”.

وأبدى العديد من المتفاعلين “إعجابهم بفكرة الإعلان، بينما اعتبر آخرون أن استخدام شخصية سياسية في دعاية تجارية قد يثير الجدل”، كما انهالت التعليقات على الإعلان، حيث قال البعض إنه “أحلى إعلان بتاريخ سوريا”، فيما طالب آخرون: “بمسلسل كامل يحاكي قصة هروبه”، مؤكدين أنه “سيحظى بنجاح واسع”.

يذكر أنه “في الثامن من ديسمبر من العام الماضي 2024، وبعد تقدم لفصائل المعارضة فرّ “الأسد” من اللاذقية إلى موسكو، التي منحته حق اللجوء الإنساني، ولم يظهر منذ ذلك الحين، إنما صدر بعدها بياناً نسب إليه، نفى فيه فراره من البلاد”.

نزل الفيديو إعلان شوكولا رولانا مع بثار الهربان 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/L6kyBz3LzJ — Adam Al Jabri 🔴⚫️ (@adamjab2024) March 3, 2025