بشراكة أمريكية بريطانية.. دولة عربية تطلق أضخم مشروع للطاقة الشمسية

تعتزم العراق تنفيذ مشروع طاقة شمسية عملاق بقدرات تصل إلى 3000 ميغاواط، بالتعاون مع مجموعة “يو جي تي رينيوبل” الأمريكية البريطانية، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة ودعم منظومة الكهرباء الوطنية.

وأكد وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، خلال لقائه السفير البريطاني في بغداد عرفان صديق، ومرافقيه من مسؤولي التجارة، أن المشروع يتضمن إنشاء أنظمة لتخزين الطاقة بقدرة 500 ميغاواط، بالإضافة إلى بناء 1000 كيلومتر من خطوط نقل التيار المباشر عالي الجهد (HVDC)، لتعزيز استقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية.

وأشار الوزير إلى أن العراق يخطط للوصول إلى إنتاج 12 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، إلى جانب تنفيذ مشروعات متنوعة للطاقة المتجددة، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة.

وأضاف زياد علي فاضل أن الشركة المنفذة ملتزمة بتنفيذ برنامج تدريبي لمدة عامين، مع تقديم خدمات صيانة وفق أحدث الأساليب العالمية (D-EPC)، ما يضمن استدامة وكفاءة المشروع على المدى الطويل.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار أزمة نقص إمدادات الوقود لمحطات التوليد في العراق، حيث تعتبر مشروعات الطاقة الشمسية حلاً دائماً لمعالجة أزمة الكهرباء، وتعمل وزارة الكهرباء العراقية على أربعة محاور لتعزيز استعمال الطاقة الشمسية لمواجهة الطلب المتزايد والتحديات المتعلقة بالإمدادات.