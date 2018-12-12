“بشروط” كندا تطلق سراح المديرة المالية لـ “هواوي”

وأمرت السلطات مينج، وهي ابنة مؤسس الشركة رين تشينجفاي، بدفع كفالة قدرها 10 ملايين دولار كندي (7.47 ملايين دولار أميركي) بما في ذلك إيداع نقدي قيمته 7 ملايين دولار.

وستقوم مينج بتسليم جوازات سفرها وتلتزم بأكثر من 12 شرطاً فرضتها المحكمة.

ومن بين تلك الشروط تحديد إقامتها وارتداء جهاز يسمح بتتبع موقعها في جميع الأوقات وأن تتم مراقبتها على مدار الساعة من قبل فريق أمني.

وسيتم السماح لمينج ، التي اعتقلت في فانكوفر مطلع الشهر الجاري بناء على طلب من السلطات الأميركية، بالتجول في منطقة محددة بشكل صارم في المدينة.

وقد تواجه مينج (46 عاما) إمكانية تسليمها إلى الولايات المتحدة التي تطلب تسليمها، وتتهمها بالتستر على صلات شركتها بشركة أخرى حاولت بيع معدات لإيران على الرغم من العقوبات المفروضة عليها.