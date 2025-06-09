بشرى اقتصادية.. سوريا تستعد للعودة إلى نظام «سويفت»

أعلن محافظ المصرف المركزي السوري، عبد القادر الحصرية، أن سوريا ستُعاد ربطها بشبكة “سويفت” الدولية للمدفوعات خلال أسابيع قليلة، في خطوة وصفت بالمفصلية لإعادة إدماج البلاد في الاقتصاد العالمي بعد أكثر من 14 عاماً من الفصل بسبب العقوبات الغربية والحرب المستمرة.

وجاء ذلك في تصريحات للحصرية لصحيفة فاينانشال تايمز، حيث أكد أن هذا الربط يُعد علامة فارقة على طريق تحرير الاقتصاد السوري، وجذب الاستثمار والتجارة الدولية بعد رفع الولايات المتحدة جزءاً من العقوبات الشهر الماضي.

وكشف الحصرية عن خطة إصلاحية تمتد بين 6 إلى 12 شهراً تشمل: إعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية، إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز دوره كوسيط مالي بين الأسر والشركات، تشجيع الاستثمار الأجنبي، لا سيما من المغتربين، إزالة العوائق أمام التجارة وتحقيق الاستقرار للعملة المحلية، تخفيف القيود التنظيمية على البنوك، واستعادة القدرة على الإقراض.

وأشار إلى أن المصرف المركزي يسعى للتحول من تدخل مفرط في النظام المالي إلى تعزيز الشفافية وبناء الثقة مجدداً، وأكد الحصرية أن جميع العمليات التجارية الخارجية ستتم عبر القطاع المصرفي الرسمي، مما سيقضي على دور صرافين يستفيدون من التحويلات غير النظامية.

وتعني عودة سوريا إلى نظام “سويفت” تمكين البنوك المحلية من إرسال واستقبال الأموال عبر القنوات الرسمية، ما يسهل التجارة ويخفض تكاليف الاستيراد والتصدير، ويقلل الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية.

سوريا تجتذب استثمارات بـ16 مليار دولار خلال 6 أشهر بعد الإطاحة بالأسد

أفادت صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية بأن سوريا نجحت في جذب استثمارات ومساعدات دولية بقيمة تقارب 16 مليار دولار خلال الأشهر الستة التي تلت الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

وجاءت شركة UCC Holding القطرية كأكبر مستثمر، حيث تعتزم ضخ 7 مليارات دولار لبناء أربع محطات طاقة تعمل بالغاز بالإضافة إلى محطة طاقة شمسية بقدرة 1 غيغاواط في سوريا، كما وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطة بقيمة 1.3 مليار دولار تمتد على ثلاث سنوات لإعادة بناء البنية التحتية، وإطلاق شبكة حماية اجتماعية، ودعم الشركات الناشئة الرقمية.

وشهد مارس الماضي خلال مؤتمر في بروكسل تعهّد المانحون الأوروبيون بتخصيص 6.5 مليار دولار لإعادة إعمار سوريا، فيما برزت دول الخليج العربي كأبرز المشاركين في دعم اقتصاد البلاد، حيث سددت السعودية وقطر ديوناً لسوريا بقيمة 15.5 مليون دولار للبنك الدولي.

وفي مايو، وقعت شركة موانئ دبي العالمية مذكرة تفاهم مع الحكومة السورية الجديدة بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس، تلاها توقيع شركة الشحن الفرنسية CMA CGM اتفاقية امتياز لإدارة ميناء اللاذقية بقيمة 260 مليون دولار لمدة 30 عاماً.

ويقدر البنك الدولي احتياجات سوريا للتعافي الاقتصادي بنحو 400 مليار دولار، في حين يرى وزير الاقتصاد بالحكومة الانتقالية نضال الشعار أن المبلغ المطلوب قد يصل إلى تريليون دولار.

الجدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا تراجع من 67.5 مليار دولار في 2011 إلى 9 مليارات دولار فقط في 2023 بسبب النزاع والعقوبات، ما جعل ترتيبها العالمي الاقتصادي ينخفض من 68 إلى 129، بحسب وكالة تاس.

اتصال هاتفي بين الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ونظيره السوري أحمد الشرع بمناسبة عيد الأضحى

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تبادلا خلاله التهاني والتبريكات متمنين لشعبيهما دوام الخير والاستقرار.

وأفادت الرئاسة السورية، بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، أن الشيخ محمد بن زايد والرئيس الشرع عبرا عن أطيب الأمنيات بموفور الصحة والسعادة، ودعيا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعبين الشقيقين بالخير واليمن والبركات، وعلى البلدين بمزيد من النماء والازدهار، وأن ينعم على الشعوب الإسلامية والعالم أجمع بالأمن والسلام.

كما تطرق الاتصال إلى العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بما يعود بالنفع على الشعبين.

الرئيس السوري وعقيلته يتجولان في حديقة تشرين وسط دمشق

ظهر الرئيس السوري أحمد الشرع برفقة عقيلته لطيفة الدروبي خلال جولة في حديقة تشرين وسط العاصمة دمشق، حيث انتشرت مقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي توثق المشهد.

وجاءت هذه الجولة بعد زيارة الرئيس الشرع إلى مدينة درعا في أول أيام عيد الأضحى، حيث استُقبل بحفاوة رسمية وشعبية واسعة، وسط حضور مسؤولين حكوميين ووجهاء من المحافظة.

يُذكر أن الرئيس الشرع قد أثنى خلال لقاءاته الأخيرة على دور المرأة في الثورة السورية، متحدثًا أيضًا عن تجربته الشخصية في هذا السياق.

الجهات الأمنية تطلق سراح عشرات الموقوفين في اللاذقية

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية إطلاق سراح عشرات الموقوفين الذين اعتقلوا خلال “معارك التحرير” ولم تثبت إدانتهم، وذلك بالتنسيق مع لجنة السلم الأهلي. جاء ذلك في بيان رسمي نشرته وزارة الداخلية السورية عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي

وشهدت مناطق عدة في اللاذقية وطرطوس مواجهات دامية بين مجموعات مسلحة وقوات الأمن، أسفرت عن سقوط قتلى وإصابات عديدة، وتزامن ذلك مع قرار أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع في 9 مارس الماضي بتشكيل لجنة للحفاظ على السلم الأهلي، مكلفة بالاستماع لأهالي الساحل وتقديم الدعم لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

فنان سوري يثير جدلاً واسعاً بتعليقه الساخر على لقاء وزير الثقافة مع طفل

أثار الفنان السوري عدنان أبو الشامات موجة جدل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد تعليقه الساخر على فيديو لوزير الثقافة محمد صالح خلال لقاءه طفلًا، حيث سأل الوزير الطفل عن الشاعر العباسي أبو العلاء المعري.

وجاء تعليق أبو الشامات عبر حسابه على موقع “فيسبوك” ردا على سؤال الوزير للطفل عن الشاعر العباسي أبو العلاء المعري، حيث كتب: “بدل ما يسأله عن المعري، كان لازم يسأله: بتعرف اللحمة؟ بتعرف الشاورما؟ أي نوع فواكه شفت آخر مرة؟”.

هذا التعليق أثار انقساماً في الآراء بين مؤيدين رأوا فيه تعبيراً صادقاً عن واقع السوريين في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، ومعارضين اعتبروا السخرية إساءة لجهود وزارة الثقافة وأكدوا على أهمية الحفاظ على الاهتمام بالأدب رغم الظروف الصعبة.