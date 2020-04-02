طب وصحة

بشرى سارة.. علاج كورونا من خلال مزج دوائين

عين ليبيا | آخر تحديث: 2 أبريل 2020 - 13:52
حجم الخط
طباعة
طب وصحة
هذا العلاج يخفف من التكاثر الفيروسي

في خبر يُبشر بإمكانية إيجاد علاج لكورونا، أعلن طبيب الامراض الجرثومية في مستشفى الروم  في بيروت عيد عازار عن أول حالة شفاء لشخص مصاب بكورونا، مشيراً الى أن هناك  5 حالات يتناولون مزيج من دوائين وهما: Chloroquine + Azithromycin والنتائج إيجابية.

و نقل بعض المواقع الاخبارية في بيروت اليوم الخميس عن الطبيب إن المزج بين الدوائين يلعب دوراً اساسياً في شفاء المصاب، خصوصاً أولئك الذين يعانون من حالة حرجة، مشددا على ان “هذا العلاج يخفف من التكاثر الفيروسي.

محتوى ذو صلة
الذكاء الصناعي يتفوق في الكشف عن دواء لعلاج فيروس كورونا

ونشر الطبيب اختباراً عبر موقعه الرسمي على فيسبوك، وقال إن 3 مرضى تمت معالجتهم من كورونا في أولى أيام الإصابة، أما الإثنين الآخرين فكانا في مرحلة متقدمة وقد تم نقلهما الى العناية المركزية وتوفيا بعد 72 ساعة من دخولهما المستشفى.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

اقرأ أيضا

عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص

أرسل إلى صديق