بشرى سارّة لأصحاب الحسابات المخترقة على «يوتيوب»!

قالت منصة مشاركة الفيديو الأشهر عالميًا “يوتيوب”، إنه “بات الآن بإمكان صانعي المحتوى على “يوتيوب” استعادة الوصول إلى قنواتهم المخترقة، بمساعدة روبوت محادثة يعمل بـ “الذكاء الاصطناعي”.

وأضافت المنصة: إن “مساعد الدعم الجديد سيوجّه المستخدمين المتأثرين من خلال إعادة تأمين تسجيل الدخول، ومساعدتهم على استعادة حساباتهم كخطوة أولى بعد اختراقها”.

ونوهت إلى أن “ميزة مساعد الذكاء الاصطناعي متاحة باللغة الإنجليزية فقط في الوقت الحالي”.

وقالت المنصة: إن “المستخدمين المؤهلين يمكنهم الوصول إلى ميزة استكشاف الأخطاء وإصلاحها بالذكاء الاصطناعي عبر الانتقال إلى مركز مساعدة يوتيوب”.

ووفق المنصة، ” سيتم توجيه المستخدمين من خلال سلسلة من الأسئلة عنهم وعن قنواتهم، لتأمين تسجيل الدخول إلى محرك البحث “غوغل” أولاً، والتراجع عن أي تغييرات أجراها المخترق على قنواتهم”.

يذكر أنه “اشتكى المستخدمون في الماضي كثيرًا من نقص دعم “يوتيوب” في المساعدة باستعادة حساباتهم المخترقة”.