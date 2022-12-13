بشكل قانوني.. البيت الأبيض يُعلّق على حادثة احتجاز «أبوعجيلة مسعود»

قال البيت الأبيض إنّ محاكمة المتهم بصناعة القنبلة المستخدمة في حادثة لوكربي «أبوعجيلة مسعود» تعكس الالتزام الثابت للولايات المتحدة بمحاسبة من يلحق الأذى بالأميركيين.

وذكر البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة احتجزت «أبوعجيلة مسعود» بشكل قانوني، مؤكدا التزام إدارة بايدن بفرض سيادة القانون، وفقا لتعبيره.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن شكره لوزارة العدل الأمريكية على ماسمّاه العمل الدؤوب في ملاحقتها لـ «أبوعجيلة مسعود»، مشيرا إلى أنّهم سيتذكرون دائما ضحايا حادثة لوكربي.