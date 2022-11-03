بشكل لافت ومبهر.. الجزائر تُعلن نجاح القمة العربية

أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل، اليوم الخميس، أن القمة العربية الـ31 التي احتضنتها الجزائر العاصمة يومي 1 و2 نوفمبر، “تكللت بنجاح لافت ومبهر”.

وهنأ قوجيل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، بنجاح أشغال القمة والتحدي التاريخي الذي رفعه “بشجاعة وعزم للم الشمل وتوحيد الصفوف، وهو ما تجسد في الأجواء التوافقية التي سادت اجتماع قادة الدول العربية على أرض الجزائر الجديدة”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية “وأج”.

كما عبر قوجيل عن تقديره للجهود والمساعي الحثيثة وعلى المقترحات القيمة التي قدمها تبون والرامية لتكريس “البعد الشعبي وتعزيز مكانة الشباب والارتقاء بقيم التميز والابداع في عملنا العربي”.

واسترسل قائلا: “فالتجديد سمة لمقارباتكم السديدة، وقد وضعتم بهذا الحدث بصمتكم لانطلاق مسار عربي جديد، في نوفمبر المجيد ومن على أرض الشهداء جزائرنا الحبيبة”، لافتا إلى أن قمة لم الشمل شكلت “محطة بوقفات مع التاريخ”، وأعادت “ترتيب أولويات العمل العربي المشترك، والقضية الفلسطينية باعتبارها أم القضايا” و أنها “حازت الريادة لكونها أول قمة رقمية في تاريخ القمم العربية”.

وأبرز قوجيل أنها قمة وفرت لها الجزائر كل ظروف النجاح على مستوى الترتيبات المتخذة وتنظيما، وهو ما أثمر “النتائج المرجوة من قمة اتسمت بحضور وازن… وطبعتها شجاعة بشهامة عربية من أجل تجسير الخلافات وتصويب الرؤيا وتصحيح الانطباعات”.