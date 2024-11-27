بشكل مفاجئ.. الوسط الفني يفجع بوفاة فنان شهير

أصاب الوسط الفني، حزن شديد، لوفاة الفنان المصري خالد جمال الدين، بشكل مفاجئ، متأثرًا بارتفاع في ضغط الدم.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان المصري خالد جمال، أحد أبطال مسلسل زيزينيا، وأوضحت موعد الجنازة والعزاء.

وكتب المخرج أشرف فايق: “مع السلامة يا خالد، البقاء لله، رحيل الصديق الفنان خالد جمال الدين، الله يرحمك ويحسن إليك”، فيما كتب الفنان أيمن عزب: “إنا لله وإنا إليه راجعون، أنعي ببالغ الحزن الزميل الفنان خالد جمال الدين، رحمه الله تعالي وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة والفاتحة”.

يذكر أن “خالد جمال الدين هو فنان مصري شارك في العديد من الأعمال الدرامية المتميزة، منها مسلسل “ رمضان مبروك أبو العلمين حمودة” عرض عام 2011، ومسلسل “مسلسليكو”، بالإضافة إلى مسلسل “شطرنج” و”ليلة”، كما عمل على كتابة عدد من الأعمال الفنية منها فيلم “اللبيس” الذي عرض عام 2001، وآخر أعمال الفنان خالد جمال الدين هو مسلسل “خيانة التحالف”.